Помешает ли ненастье российским ударам с воздуха: откуда ждать атаки — мнения экспертов

Ударные беспилотники, как и любые летательные аппараты, очень чувствительны к погодным условиям.

Ненастье с сильным ветром и снегопадами на юге Украины и мощный шторм в Крыму временно обезопасят Украину от вражеских ударов с воздуха, но не по всем направлениям.

В комментарии "24 канала" военный эксперт Роман Свитан отметил, что наносить ракетные удары с моря и запускать с южного направления "Шахеды" российские войска при таких условиях не смогут.

"С моря точно нереально [наносить удары]. И вообще с того направления даже "Шахеды" не пойдут", – считает он.

По словам эксперта, ударные беспилотники, как и любые летательные аппараты, очень чувствительны к погодным условиям. Мол, при повышенной влажности воздуха и минусовой температуре дрон покроется льдом.

"Шторм нас прикроет как минимум с юго-востока", — считает Свитан.

Однако с северо-востока, в частности с Курской области, оккупанты могут запускать небольшие партии БпЛА.

Кроме того, по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в районах, где не будет масштабной непогоды, россияне смогут выполнять полеты штурмовой авиации с пусками ракет.

"Сейчас информации о взлете авиации пока нет", – отметил эксперт.

Напомним, в воскресенье, 26 ноября, на территории временно оккупированного Крыма бушевал мощный шторм. Ветер поднимал гигантские волны и море выплескивалось из берегов.

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