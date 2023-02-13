Помешала "болезнь": нардеп Шол снова проигнорировала судебное заседание в деле о ложном декларировании

Народная депутат из фракции "Слуга народа" Маргарита Шол в понедельник, 13 февраля, снова не появилась на судебном заседании якобы по болезни.

Об этом в Telegram сообщила общественная организация Transparency International Ukraine.

"После трех неявок подряд депутат таки дошла на предыдущее заседание. Впрочем, сегодняшнее снова решила пропустить. На этот раз защитники говорят, что Шол в больнице. В то же время они не предоставили ни одного документа, или даже уточнения, какая это именно больница и как давно она там находится", — рассказали в общественной организации.

Как отмечается, прокурор просил суд наложить штраф за неявку Шола на судебное заседание. Однако рассмотрение ходатайства отложили на следующее заседание – 14 февраля в 12:30. До завтра защита должна предоставить суду подтверждение пребывания нардепки в больнице.

Напомним, Маргарита Шол подозревается в том, что она не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн.

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