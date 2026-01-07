Помешают ли оккупированные территории вступлению Украины в ЕС: вице-премьер ответил

Тарас Качка / © Associated Press

Реклама

Вопрос территориальной целостности и вступления в Евросоюз в условиях оккупации части земель не имеет готовых исторических лекал, а будущее решение будет уникальным.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в интервью «Общественному».

Комментируя 14-й пункт мирного плана, касающийся территориального аспекта и создания свободной экономической зоны на Донбассе, чиновник подчеркнул, что Украина не собирается уступать суверенитет ради членства в ЕС.

Реклама

Почему опыт Кипра или Германии не подходит

Вице-премьер отметил, что несмотря на наличие исторических аналогов разделенных стран, ни один из них не может стать шаблоном для Украины.

«Мы можем приводить много примеров: ситуацию Кипра, вступившего в ЕС во время референдума об объединении или Западную Германию… Были территориальные споры даже между Словенией и Хорватией… Такие примеры создают аналогии, но ни один из них нельзя использовать как лекало. Решение будет уникальным», — подчеркнул Тарас Качка.

По словам Качки, юридическое оформление вступления Украины в Европейский Союз будет напрямую зависеть от того, как будет решен вопрос территорий в рамках мирного процесса. Ключевым остается соблюдение принципа целостности государства.

«Для нас важно максимально соблюсти принцип территориальной целостности, и никто добровольно никакие территории не сдает. Если найдется решение по этому вопросу, все остальные уже второстепенны. Тогда можно будет должным образом юридически оформить и вопросы вступления Украины в ЕС в том числе», — резюмировал вице-премьер.

Реклама

Последние новости о вступлении Украины в ЕС

Ранее мы писали, что вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, фигурирующее в последнем проекте мирного плана, теоретически возможно.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Европейский Союз может быть значительно ускорено.

А министр обороны Словакии Роберт Калиняк высказался о том, что Украина никогда не присоединится к НАТО, а также будет иметь проблемы с евроинтеграцией.

Также премьер Словакии ударил скандальным заявлением о вступлении Украины в ЕС.

Реклама

К слову, во время переговоров «коалиции желающих» накануне обсуждали членство Украины в ЕС как важную гарантию безопасности на будущее, но этот вопрос не был главным.