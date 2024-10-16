Поместят ли портрет Зеленского на гривнах: историк оценил, насколько это реально

Историк рассказал, могут ли на гривнах быть в будущем портреты президентов независимой Украины.

На украинских гривнах портеры ряда выдающихся исторических фигур Украины – политических: Владимир Великий (1 грн), Ярослав Мудрый (2 грн), Богдан Хмельницкий (5 грн), Иван Мазепа (10 грн), Михаил Грушевский (50 грн), культурных: Иван Франко (20 грн.), Тарас Шевченко (100 грн.), Леся Украинка (200 грн.), Григорий Сковорода (500 грн.), научных: Владимир Вернадский, 1000 грн.) Однако все они жили в предыдущие столетия, тогда как представителей. современности в этом перечне нет.

Историк Владлен Мараев в интервью Liga.net поделился мнением о том, могут ли на украинских гривнах в будущем быть портреты президентов независимой Украины, в частности, Владимира Зеленского.

"Пока, безусловно – нет. Потому что пока ни один из них (президентов Украины – Ред.) не является той фигурой, которую можно оценить так, что они заслуживают такой чести – это однозначно. Ну и еще недостаточно времени прошло, скажем, чтобы так это оценивать Возможно в будущем будут такие политические деятели", – говорит Мараев.

Историк предположил, что если Украина при президентстве Зеленского выиграет войну с Россией, освободит все оккупированные территории, нанесет поражение российской армии, а Россия дезинтегрируется на национальные государства – тогда Зеленский сможет заслужить такую честь: "Основание для того, чтобы Зеленского поместить на гривне, нет?"

Ранее историки и эксперты рассказали, когда и чем закончится война.

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