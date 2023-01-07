Поминальные родительские субботы на 2023 год: когда верующим вспоминать усопших и как это правильно делать

Читайте в материале ТСН.ua, когда будут поминальные родительские субботы 2023 года и что нужно нести в церковь верующим в эти дни.

Поминальными днями Церковь называет те дни, когда верующие чтят память усопших родственников. Они посвящены всем тем предкам, которые уже скончались. По традиции в эти дни в храмах совершаются специальные заупокойные богослужения, во время которых священник читает особые молитвы. Затем верующие посещают кладбища, готовят поминальную трапезу у могил родственников и дома.

Когда будут родительские субботы 2023 года

Родительские субботы в 2023 году / Фото: ТСН.ua

Вспоминать усопших верующие будут в 2023 году в следующие дни:

18 февраля — Мясопустная суббота (вселенская);

11, 18 и 25 марта — Суббота 2-й, 3-й и 4-й седмицы Великого поста;

25 апреля — Радоница (в народе часто называют этот день Проводы);

3 июня — Троицкая суббота (вселенская);

10 июня — родительская суббота перед Петровым постом;

12 августа — родительская суббота перед Успенским постом;

7 октября — Покровская суббота;

4 ноября — Дмитровская поминальная суббота;

11 ноября — Кузьмина суббота;

18 ноября — Михайловская суббота;

25 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.

Во Вселенскую родительскую субботу проводят вселенские панихиды – в церквях молятся об отпущении грехов всем покойным и даровании им вечной жизни.

Что нести в церковь на поминальную субботу

По словам клирика Ровенской епархии УПЦ протоиерея Александра Ильина, в память о душе усопших нужно приносить поминальные записки. Делать это лучше еще с вечера пятницы, но если не успеете, то можно сразу приходить на богослужение в субботу. Некоторые верующие несут хлеб. Запоминающиеся записки можно написать непосредственно в храме. Имена записываются в родительном падеже, а к молитве Церковь позволяет подавать только тех людей, которые были крещены в православной вере и если они не покончили с собой.

Мясные продукты и алкоголь в храм не несут. Но кроме хлеба можно принести любые крупы, растительное масло, муку (для приготовления просфор), печенье, сахар, конфеты, соль.

Для каждого верующего поминальная суббота начинается в церкви. В труде святого Августина об этом написано: "Нельзя отрицать, что души умерших получают облегчение благодаря благочестию своих живых родственников, когда те составляют за них жертву Посредника или когда в церкви дают милостыню". Всю земную жизнь христианину следует помнить, что когда-нибудь он покинет этот мир, поэтому хорошо, если здесь будет кому за него помолиться.

У наших предков существовала также традиция после богослужения посещать кладбище, молиться там о душах усопших. Это можно сделать и сейчас.

Если говорить о молитве для поминовения усопших, то отец Александр рассказывает, что самой популярной и простой такова: "Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих (перечисление имен)". Эта тема достаточно обширна, ведь в православном молитослове есть немало молитв, читаемых для поминовения.

Почему помолиться за усопших важно? Молитвой верующие помогают им обрести покой там, за дверью неизвестности.