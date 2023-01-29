"Помним историю, гордимся и приближаем победу": Зеленский почтил память Героев Крут (фото, видео)

В церемонии также приняли участие глава ОП, его заместитель, главнокомандующий ВСУ, глава Минобороны и секретарь СНБО.

Президент Владимир Зеленский 29 января, в День памяти Героев Крут, почтил память павших в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917-1921 годов. Глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отметил Зеленский, чествуя память Героев Крут, мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу.

"Вечная память павшим в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917-1921 годов! Вечная слава Героям Крут! Слава Украине!", — говорится в сообщении Зеленского в Телеграмм.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

В церемонии также приняли участие руководитель ОП, его заместитель, главнокомандующий ВСУ, глава Минобороны и секретарь СНБО. / Фото: president.gov.ua

Цветы к памятному кресту возложили также курсанты военных учебных заведений, в частности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия", Военного института Киевского, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

В конце прозвучал государственный гимн Украины, после чего воины почетного караула прошли торжественным маршем у памятного креста Героям Крут.

Напомним, по случаю годовщины боя под Крутами главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отметил, что сейчас украинские воины достойно продолжают дело героев Крут, отдавших свои жизни ради независимости Украины. Цена борьбы за свободное государство – высока, но цена поражения – значительно выше.

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