"Помним, у нас есть общий враг": грузинский телеканал трогательно поддержал Украину (видео)

Ведущая телеканала Mtavari Arkhi в прямом эфире заговорила на украинском языке.

Грузия, которая в свое время тоже стала жертвой российской агрессии, выразила поддержку Украине.

Ведущая телеканала Mtavari Arkhi в прямом эфире заговорила на украинском языке.

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Соответствующее видео опубликовал журналист Остап Ярыш в Facebook.

"Помним, что у нас есть общий враг, и это — Россия. Поэтому мы как никогда вместе, и только вместе. Обязательно победим", — сказала телеведущая.

Слова поддержки Украины на грузинском телевидении მთავარი არხი • Mtavari Arkhi: «Помним, что у нас есть общий враг, и это Россия. Поэтому мы как никогда вместе и только вместе. Обязательно победим». Опубликовано Ostap Yarysh суббота, 19 февраля 2022 г.

Напомним, 7 августа 2008 года Россия напала на Грузию. Российские регулярные войска, не скрывая опознавательных знаков и принадлежности к армии РФ, пересекли границу через Рокский тоннель и вошли на территорию Грузии. В ту же ночь они обстреляли территорию страны, и грузинская армия была вынуждена воевать. Грузины попытались взять под свой контроль территорию Южной Осетии. В ответ россияне "пришли на помощь братскому народу". Следствием стали обстрелы и бомбардировки грузинских городов и сел, захваты портов и дорог. После оккупации части Грузии российскими войсками и этнических чисток грузинских сел вокруг Южной Осетии с участием международных посредников была достигнута договоренность о прекращении огня.

Эта война стала первой на постсоветском пространстве, где Россия открыто напала на соседнюю страну.

Отметим, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Россия планирует величайшую войну в Европе с 1945 года. По его словам, план уже в определенной степени начался.

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