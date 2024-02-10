Помните уроки истории: украинец подарил главе МИД Венгрии кусок российского танка

Петер Сийярто подарок принял и поблагодарил, добавив, что Венгрия искренне желает мира в Украине.

Руководитель американского фонда "Центр помощи Украине в США" Алексей Прокопенко подарил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто кусок российского танка, сожженного в битве за Киев. Их встреча состоялась на Европейской конференции в Гарвардском университете (США).

Об этом Прокопенко рассказал в Facebook.

"Это сделано в России, а сожжено и переработано в Украине. Носите это как брелок на ключах от собственного дома, чтобы не забыть, что такое российский террор, пожалуйста, помните уроки истории и что несли с собой советские танки на улицах Будапешта в 1956 году, — сказал Прокопенко, когда передавал металлический фрагмент венгерскому министру.

Алексей Прокопенко отметил, что Сийярто подарок принял и поблагодарил, добавив, что Венгрия искренне хочет мира в Украине.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время Совета министров ОБСЕ в Скопье призвал прекратить поставки оружия Украине, поскольку это "затягивает войну".

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