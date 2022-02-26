Помочь с жильем и с вещами: в Украине создан сервис для помощи беженцам с востока из-за нападения РФ

Помочь с жильем и с вещами: в Украине создан сервис для помощи беженцам с востока из-за нападения РФ

В Украине был создан сервис для помощи беженцам.

Россия объявила Украине войну и подло обстреливает мирные города. Тысячи людей срочно эвакуируются в более безопасные регионы. У большинства из них нет места, где можно безопасно переждать сложные времена.

Для помощи беженцам из регионов, где ведутся бои, организовали специальный сервис "Прихисток". Украинцы могут помочь согражданам с размещением.

"Сегодня все мы должны быть максимально собраны, объединены и поддерживать друг друга.

Если у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить сограждан в затруднении – жмите на кнопку "Предоставить жилье". Если вы нуждаетесь в убежище — жмите кнопку "Найти жилье". Консолидируйтесь, помогайте и поддерживайте друг друга. Итого победим! Распространяйте информацию об инициативе среди знакомых", – говорят создатели сервиса.

Сервис работает по ссылке.

Отметим:

По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :

танки – до 80 единиц;

боевые бронированные машины разных типов — 516;

самолеты – 10;

вертолеты — 7;

личного состава — 2800.

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним: