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Помочь с жильем и с вещами: в Украине создан сервис для помощи беженцам с востока из-за нападения РФ

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Помочь с жильем и с вещами: в Украине создан сервис для помощи беженцам с востока из-за нападения РФ

фото/Майя Санду, Twitter

В Украине был создан сервис для помощи беженцам.

Россия объявила Украине войну и подло обстреливает мирные города. Тысячи людей срочно эвакуируются в более безопасные регионы. У большинства из них нет места, где можно безопасно переждать сложные времена.

Для помощи беженцам из регионов, где ведутся бои, организовали специальный сервис "Прихисток". Украинцы могут помочь согражданам с размещением.

"Сегодня все мы должны быть максимально собраны, объединены и поддерживать друг друга.
Если у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить сограждан в затруднении – жмите на кнопку "Предоставить жилье". Если вы нуждаетесь в убежище — жмите кнопку "Найти жилье". Консолидируйтесь, помогайте и поддерживайте друг друга. Итого победим! Распространяйте информацию об инициативе среди знакомых", – говорят создатели сервиса.

Сервис работает по ссылке.

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