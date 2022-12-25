Помочь в беде: в Луцке позаботились о людях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах

В гости не с пустыми руками.
Фонд Игоря Палицы "Только вместе" закупил и передал почти четыре тысячи продуктовых наборов. Помочь в первую очередь решили одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью. Такую инициативу организовывают уже во второй раз.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Городские власти Луцка и фонд Игоря Палицы "Только вместе" закупили четыре тысячи продуктовых наборов для одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью.
"Фонд Игоря Палицы "Только вместе" с начала войны уже во второй раз помогает именно этой категории с продуктовыми наборами. Ведь именно они нуждаются в наибольшем нашем внимании и поддержке", — сказала Екатерина Шкльода, председатель правления фонда.
На этот раз наборы пополнились важными продуктами, которые сейчас актуальны. Добавились такие вещи, которые сейчас необходимы, стратегические запасы – спички и свеча
Небольшой праздник для своих подопечных организуют прямо в территориальном центре. Здесь общаются и колядуют.
Всем, кто не может прийти сюда за продуктами, соцработники принесут их домой.
Четыре тысячи наборов в терцентре планируют раздать через две недели. Чтобы успеть к рождественским праздникам и хоть немного поддержать тех, кто в этом нуждается.
Напомним, волонтеры восстановили дом пенсионеров, которые вторично при жизни остаются без дома.
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