Помог РФ захватить единственную субмарину в Украине: экс-военному сообщено о подозрении в измене

СБУ сообщила о подозрении 34-летнему уроженцу Звягеля (до 2022 года Новоград-Волынский – ред.) Житомирской области, который в 2014 году помог России захватить единственную украинскую субмарину "Запорожье".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, с 2011 года фигурант проходил военную службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки "Запорожье" Центра морских операций Военно-Морских Сил ВС Украины (дислоцировался в Крыму).

"Во время временной оккупации Крымского полуострова в мае 2014 года старший лейтенант добровольно перешел на сторону врага и помог ему установить контроль над единственной украинской субмариной. Он отказался выполнить приказ о передислокации подлодки "Запорожье" на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Военный-предатель присягнул Вооруженным силам России, получил российский паспорт и продолжил службу в составе Черноморского флота РФ – на той же должности.

"Впрочем, с военной карьерой в оккупационном флоте у фигуранта "не сложилось": как только потребность в его "услугах" отпала, его уволили "из-за служебного несоответствия", — рассказали в СБУ.

По оперативным данным спецслужбы, сейчас он работает на одном из предприятий госкорпорации по атомной энергии "Росатом" в Калужской области РФ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Также приказом Министерства обороны Украины за нарушение военной присяги он лишен офицерского звания и уволен с военной службы.

Несмотря на то, что злоумышленник скрывается от правосудия, СБУ известно его местожительства, идентифицированы его данные и круг контактов.

Напомним, СБУ разоблачила одну из крупнейших агентурных сетей РФ за все время войны (фото).

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