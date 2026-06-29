Помогает ли Беларусь России атаковать Украину: в ГНСУ сделали заявление

Андрей Демченко / © Госпогранслужба Украины

Реклама

На территории Беларуси пока нет больших группировок российских войск, поэтому строительство новых военных объектов ведется силами самой белорусской власти. В то же время Минск постоянно проводит учения, проверяет боеготовность своей армии и технически помогает России совершать воздушные атаки против Украины.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко.

Как Беларусь помогает РФ сейчас

По его словам, РФ существенно сократила свое военное присутствие в соседней стране по сравнению с прошлыми годами. В настоящее время развитие инфраструктуры ведется в рамках так называемого Южного оперативного командования, которое Беларусь создала специально для фокуса на украинской границе.

Реклама

«В 2023 году Россия держала на территории Беларуси около 10-12 тысяч своего личного состава… Но постепенно Россия их вывела и усилила линию фронта. Новых не заводила», — отметил Андрей Демченко.

Спикер ГНСУ добавил, что сейчас на территории Беларуси сложно найти время, когда бы не происходило подготовки или проверки мобилизационного ресурса, проводимого Минском для своих войск. В то же время, режим Лукашенко обвиняет Украину в «угрозах», чтобы скрыть свое участие в войне. На самом же деле территорию Беларуси до сих пор активно используют для российских атак.

По словам Андрея Демченко, Беларусь любезно предоставляет свои базы и полигоны, а также размещает у украинской границы разные технические средства. Эти приборы усиливают сигнал для российских «Шахедов» и радиоэлектронной борьбы, помогая координировать удары беспилотников по территории Украины.

Угроза со стороны Беларусь — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что в Беларуси под контролем России достраивают военные дороги, а также базы для оружия и горючего у границы с Украиной. По данным разведки, в российских документах эти объекты напрямую увязывают с задачами так называемой «сво».

Реклама

Ранее Андрей Демченко заявлял, что Россия продолжает оказывать влияние на Белоруссию, где сейчас фиксируют расширение сети военных объектов.

К слову, еще 19 июня Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко, чтобы тот немедленно перестал помогать России. Для выполнения условий белорусскому режиму дали ровно одну неделю.

Новости партнеров