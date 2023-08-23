Помогал избежать ротации на передовую: в Тернопольской области задержали депутата

Задержан и депутат, и его посредник-помощник.

В Тернопольской области СБУ задержала депутата, который помогал сотрудникам военкомата избежать ротации на передовую. Депутат сельсовета мобилизовался в ВСУ, а сейчас проходит службу на территории региона.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что за деньги он предлагал мобилизованным свое "содействие" во избежании плановых ротаций в зону боевых действий на южном и восточном фронтах.

Задокументировано, что именно с таким предложением "бизнесмен" обратился к служащему местного военкомата, которого должны были отправить на передовую. "Решить вопрос" с его руководством об отсрочке на фронт обещал за шесть тысяч долларов.

К незаконной деятельности чиновник привлек знакомого предпринимателя — тот был посредником для передачи взятки. Впрочем, маскировка преступления не помогла его организатору, потому что стражи порядка задержали депутата и его сообщника во время передачи им всей суммы неправомерной выгоды в Тернополе.

СБУ задержала депутата в Тернопольской области, который помогал сотрудникам военкомата избежать ротации на передовую. / Фото: СБУ

На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по статье "злоупотребление влиянием". Им избрана мера пресечения — содержание под стражей. Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Отмечается, что продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. В частности, проверяется причастность руководства местного военкомата к коррупционной схеме.

Как сообщалось, в Одесской области поймали чиновника воинской части. Он потребовал с подчиненных деньги за возможность взять отгул. Цена такой "услуги" была четыре тысячи гривен.

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