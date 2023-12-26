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Помогал людям эвакуироваться: что известно о погибшем в результате обстрела Херсона лейтенанте полиции

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Время на прочтение
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Помогал людям эвакуироваться: что известно о погибшем в результате обстрела Херсона лейтенанте полиции

Обстрел Херсона/Иллюстративный фото / Фото: Владимир Зеленский

Он положил свою жизнь, чтобы спасти других.

К сожалению, в результате обстрела Херсона российскими войсками погиб лейтенант полиции. Его звали Игорь Мисюня.

Об этом сообщило МВД Украины.

Погибший лейтенант в Херсоне / © МВД
Погибший лейтенант в Херсоне / Фото: МВД

Что известно о погибшем

Правоохранителю было 29 лет. Службу в полиции начал в 2017 году в городе Долинский.

"У полицейского осталась жена и двое детей. Соболезнования родным и близким. Вечная память", — отметили в ведомстве.

Напомним, 26 декабря армия РФ несколько раз атаковала Херсон по разным видам оружия. Три человека ранены, один из них — в тяжелом состоянии.

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Дата публикации
Просмотры
244
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