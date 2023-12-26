Помогал людям эвакуироваться: что известно о погибшем в результате обстрела Херсона лейтенанте полиции

Он положил свою жизнь, чтобы спасти других.
К сожалению, в результате обстрела Херсона российскими войсками погиб лейтенант полиции. Его звали Игорь Мисюня.
Об этом сообщило МВД Украины.
Что известно о погибшем
Правоохранителю было 29 лет. Службу в полиции начал в 2017 году в городе Долинский.
"У полицейского осталась жена и двое детей. Соболезнования родным и близким. Вечная память", — отметили в ведомстве.
Напомним, 26 декабря армия РФ несколько раз атаковала Херсон по разным видам оружия. Три человека ранены, один из них — в тяжелом состоянии.
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