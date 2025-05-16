Помогал оккупантам: экс-капитан сборной Тимощук получил подозрение за пособничество РФ

Бывший капитан сборной команды Украины по футболу Анатолий Тимощук / © Associated Press

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Бывшему капитану сборной команды Украины по футболу, который помогал собирать деньги для воюющих против Украины военных подразделений РФ, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры заочно уведомлено о подозрении в пособничестве государству-агрессору бывшему украинскому футболисту, длительно проживающему в РФ и поддерживающему военные подразделения страны-агрессора (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)», — говорится в сообщении.

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Бывший капитан сборной команды Украины по футболу с 2017 года работает помощником главного тренера питерского футбольного клуба «Зенит». В сентябре прошлого года его клуб принимал участие в матче, участники которого помогали собирать деньги в поддержку военных подразделений РФ, которые комплектуются из футбольных хулиганов и воюют на территории Украины.

Футболки с автографами участников матча продавали с аукциона. Поддержать армию РФ решил и бывший украинский футболист-изменник Анатолий Тимощук, футболку которого продали за 700 тыс. рублей.

Тимощук передал футболку на аукцион для помощи Курской области / © Киевская городская прокуратура

Деньги от продажи лотов пошли на помощь «106-му разведывательному батальону» из РФ, известному как «разведотряд 106 „Москва“, а в дальнейшем переименованному в „светлояр“ из РФ.

Отметим, что в январе 2023 к бывшему футболисту решением СНБО Украины были применены персональные экономические санкции, а впоследствии его лишили всех государственных наград.

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Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.