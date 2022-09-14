Помогал рашистам грабить своих односельчан: СБУ задержала коллаборанта на Харьковщине (фото)

Житель одного из сел Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.

На деоккупированной территории Харьковщины СБУ задержала коллаборанта, помогавшего российским военным грабить своих односельчан.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, 61-летний житель одного из cел Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами еще в начале вторжения.

В частности, злоумышленник:

давал вражеским солдатам продукты;

обеспечивал оккупантов жильем;

приводил рашистов в дома состоятельных односельчан, чтобы забрать у них бытовую технику и автомобили;

помогал проводить обыски у своих земляков и мародерить в оставленных домохозяйствах.

Установлено, что мужчина ранее уже был осужден за воровство с проникновением в жилье.

Приспешника оккупантов задержала СБУ во время оперативной отработки деоккупированных территорий.

В этот же день следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ему грозит наказание – лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

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