Помогал рашистам грабить своих односельчан: СБУ задержала коллаборанта на Харьковщине (фото)

Житель одного из сел Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.
На деоккупированной территории Харьковщины СБУ задержала коллаборанта, помогавшего российским военным грабить своих односельчан.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным следствия, 61-летний житель одного из cел Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами еще в начале вторжения.
В частности, злоумышленник:
- давал вражеским солдатам продукты;
- обеспечивал оккупантов жильем;
- приводил рашистов в дома состоятельных односельчан, чтобы забрать у них бытовую технику и автомобили;
- помогал проводить обыски у своих земляков и мародерить в оставленных домохозяйствах.
Установлено, что мужчина ранее уже был осужден за воровство с проникновением в жилье.
Приспешника оккупантов задержала СБУ во время оперативной отработки деоккупированных территорий.
В этот же день следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное ему грозит наказание – лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
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