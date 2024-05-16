Помогал россиянам готовить наступление на Харьковщину: СБУ поймала вражеского агента

18-летнему харьковчанину грозит пожизненное заключение.
В Харькове СБУ задержала еще одного агента ФСБ. Злоумышленник собирал информацию о подразделениях ВСУ, которые привлечены к обороне города.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Оккупанты нуждались в этой информации для планирования нового наступления на Харьковщину. Для выполнения враждебной задачи фигурант пешком обходил город, где пытался найти места базирования украинских защитников. В случае обнаружения нужных локаций он скрыто фотографировал их и обозначал координаты на картах Google для подготовки отчета для ФСБ", – говорится в сообщении.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского агента и задержала его "на горячем", когда он фотографировал военный объект.
У задержанного изъят мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался 18-летний харьковчанин, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Белгородской области. Его личность уже установлена Службой безопасности.
За сотрудничество с оккупантами предателю обещали денежное вознаграждение.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, в Одессе мужчина прославлял "вагнеровцев" и Россию.
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