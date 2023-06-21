Помогал сбывать "паленку": на Полтавщине разоблачили дерзкого экс-чиновника налоговой

ДБР сообщили о подозрении эксначальнику одного из отделов Главного управления налоговой службы в Полтавской области, который ради личной наживы способствовал незаконной деятельности местного ликероводочного завода.

В Полтавской области разоблачили экс-чиновника налоговой, который "прикрывал" незаконный бизнес местного ликероводочного завода и даже сам продавал поддельный алкоголь.

Об этом сообщает прессслужба ДБР.

Предприятие производило водку и алкогольные настойки без соответствующей лицензии и с поддельными акцизными марками. Чтобы прикрыть такую деятельность и не платить налоги, готовую продукцию предприятие сбывало оптовыми партиями за наличные деньги по всей Украине и не показывало это в налоговой отчетности. За одну смену завод производил от 30 до 60 тыс. бутылок поддельной продукции.

Составы поддельной продукции / Фото: Государственное бюро расследований

Отмечается, что только от одного склада, на котором хранилось более 74 тысяч бутылок с алкоголем, бюджет государства недополучал около 2,5 млн гривен акцизного налога.

В то же время прикрывал эту деятельность руководитель подразделения местной налоговой, который вместе с подчиненными должен контролировать достоверность налоговой отчетности и объемы производства алкогольных напитков.

Однако он решил "закрывать глаза" на нарушения и даже давал практические советы, как лучше скрыть незаконную деятельность. Также нарушитель согласовывал с руководством предприятия даты и время проведения налоговых проверок, которые в итоге являлись лишь формальностью.

Также работник налоговой самостоятельно продавал контрафактный алкоголь на территории Полтавской области.

В ходе обысков работники ДБР изъяли на производстве и складах предприятия более 400 тыс. бутылок с поддельными марками акцизного налога и сотни тысяч поддельных акцизных марок.

После начала расследования ДБР фигуранта уволили из налоговой службы. Теперь его подозревают в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Нарушителю грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Напомним, ранее детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили в Закарпатье одно из самых масштабных подпольных производств бытовой химии мировых брендов.

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