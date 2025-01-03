Помогал уклонистам сбежать в Венгрию: на Закарпатье задержали пограничника

В настоящее время продолжается следствие.

Офицеры ГПСУ и СБУ задержали пограничника Чопского отряда, который за 6000 долларов помогал нелегально переправлять мужчин призывного возраста в Венгрию.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Пограничник устанавливал контакты с местными жителями, занимающимися организацией переправки мужчин призывного возраста из Украины в Венгрию", — говорится в сообщении.

Он передавал организаторам схемы информацию о движении пограничных нарядов и местоположении видеонаблюдения.

"Военнослужащего задержали "на горячем", изъяли денежные средства и телефон. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, следственные действия продолжаются", — говорится в сообщении.

Напомним, на Закарпатье мужчины в форме железнодорожников пытались пересечь границу.

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