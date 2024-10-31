Помогал запускать спутники-шпионы: в Харькове задержали директора предприятия

До начала войны мужчина долгое время проживал в России и имеет российский паспорт.

Правоохранители разоблачили 47-летнего харьковчанина, помогавшего РФ собирать данные об ВСУ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Подозреваемый – харьковчанин, являющийся генеральным директором российского предприятия, расположенного в городе Волгоград РФ. По данным следствия, он помогал врагам настраивать спутники-шпионы.

Правоохранители разоблачили 47-летнего харьковчанина, помогавшего РФ собирать данные об ВСУ. / Фото: Харьковская областная прокуратура

Российский паспорт задержанного / Фото: Харьковская областная прокуратура

Известно, что в мае 2023 г. «Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» запустила радиолокационный спутник «Кондор-ФКА №1», который является средством круглосуточной высокодетальной разведки и используется представителями РФ как в гражданской, так и в военной сферах.

Впоследствии харьковчанин привлекал своих работников в валидационных подспутниковых наблюдений во время летных испытаний КС «Кондор-ФКА».

Среди военных задач данный космический комплекс проводил разведку украинских военных объектов, а также выявлял сосредоточение войск ВСУ.

Фото: Харьковская областная прокуратура

В частности, руководитель российского предприятия передал испытательный полигон собственной компании в распоряжение военно-космических сил РФ.

Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 УПК Украины по месту жительства в Харькове.

Мужчине сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (часть 1 статьи 111-2 Уголовного Кодекса Украины). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Черновицкой области двух участников регионального центра движения "народовластие", которые шпионили за Силами обороны и пытались препятствовать мобилизации.

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