Помогала "отмазываться" от мобилизации: на Волыни задержали работницу военкомата

Женщина была задержана во время получения взятки.

В Волынской области была задержана работница одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Она за 600 долларов обещала призывнику "отмазаться" от мобилизации.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, подозреваемой является главная специалистка одного из военкоматов в Волынской области. Сотрудница ТЦК и СП выдала призывнику временное удостоверение военнообязанного и обещала содействовать ему в уклонении от мобилизации. За это она попросила 600 долларов.

Подозреваемую задержали на "горячем" во время получения взятки. Ее отправили на ночной домашний арест и на два месяца отстранили от службы.

Работницы военкомата инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с вымогательством (ч.3 ст. 369-2 УК Украины). Продолжается следствие.

Напомним, в Прикарпатье к лишению свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации.

Также на Закарпатье уклоняющиеся от призыва пытались вплавь переправиться через Тису.

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