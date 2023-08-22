Помогала россиянам для получения гражданства РФ: задержан вражеский информатор

Предательница "сливала" оккупантам данные для возможного прорыва российских ДРГ через границу.

Служба безопасности задержала в Сумской области вражескую информаторку. Она передавала россиянам информацию о местах базирования сил обороны в приграничных с РФ районах области. Врагу эти данные требовались для возможного прорыва российских ДРГ через границу.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Особенно ценной для россиян была информация о дислокации подразделений ВСУ и Госпогранслужбы, обеспечивающих защиту областного центра и государственной границы на северо-восточных рубежах Украины.

"Разведанные потребовались захватчикам для осуществления прицельных воздушных атак по позициям украинских защитников и возможной подготовке "прорыва" российских ДРГ на территорию региона", — говорится в сообщении.

Сотрудникам СБУ удалось своевременно уличить вражескую информаторку, задокументировали ее преступные действия и задержали. Сторонницей оккупационных войск оказалась жительница Сумского района. Злоумышленница активно распространяла собственные антиукраинские сообщения в запрещенной соцсети "Одноклассники".

Деструктивный контент фигурантки привлек внимание представителей российских спецслужб. Тогда они дистанционно привлекли женщину к сотрудничеству. В случае успешного выполнения задач оккупировать обещали приспешницы "беспрепятственное" оформление российского гражданства с "перспективой" дальнейшего выезда на территорию страны-агрессорки.

Для сбора развединформации она объезжала местность на общественном транспорте и скрыто наблюдала за украинскими объектами.

Отмечается, что предательница "втемную" использовала своих знакомых, у которых под надуманными предлогами расспрашивала "новости" о бойцах Сил обороны в приграничных районах. Полученные сведения информатор передавала россиянам с подробным описанием через мессенджер.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщалось, СБУ задержала одессита-изменника, который "готовил" новый ракетный удар по Киеву. Корректирующий за деньги работал на ГРУ.

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