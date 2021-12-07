Помогали мигрантам из Беларуси: в Польше с начала года задержали около сотни украинцев

Помогали мигрантам из Беларуси: в Польше с начала года задержали около сотни украинцев

Против трети этого количества открыты уголовные производства, остальных нарушителей депортировали.

В этом году в Польше задержали 85 украинцев, которые помогали нелегальным мигрантам пересекать польско-белорусскую границу.

Об этом сообщает Посольство Украины в Польше.

"В 2021 году в разных воеводствах задержаны 85 граждан Украины за оказание содействия нелегальным мигрантам в незаконном пересечении государственной границы Польши", — говорится в сообщении.

Относительно более трети этих граждан открыты уголовные производства и к ним применена мера пресечения в виде ареста. Им грозит лишение свободы от 6 месяцев до 8 лет.

Других нарушителей депортировали из Польши и, соответственно, из стран ЕС на 5 лет.

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