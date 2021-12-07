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Помогали мигрантам из Беларуси: в Польше с начала года задержали около сотни украинцев

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Помогали мигрантам из Беларуси: в Польше с начала года задержали около сотни украинцев

Фото: Twitter/ podlaska Policja

Против трети этого количества открыты уголовные производства, остальных нарушителей депортировали.

В этом году в Польше задержали 85 украинцев, которые помогали нелегальным мигрантам пересекать польско-белорусскую границу.

Об этом сообщает Посольство Украины в Польше.

"В 2021 году в разных воеводствах задержаны 85 граждан Украины за оказание содействия нелегальным мигрантам в незаконном пересечении государственной границы Польши", — говорится в сообщении.

Относительно более трети этих граждан открыты уголовные производства и к ним применена мера пресечения в виде ареста. Им грозит лишение свободы от 6 месяцев до 8 лет.

Других нарушителей депортировали из Польши и, соответственно, из стран ЕС на 5 лет.

Посольство рекомендует украинцам в Польше:

  • воздержаться от любых предложений, в частности, в социальных сетях, перевезти или помочь в перевозке людей через границу;
  • не пользоваться услугами неизвестных перевозчиков и не брать неизвестных путешественников в собственный транспорт;
  • не осуществлять курьерские услуги или услуги по размещению неизвестных лиц на территории Польши или хранению их вещей.

Отметим, что украинцы Польши периодически фигурировали в СМИ из-за содействия нелегальным мигрантам из Беларуси в пересечении границы.

Так, 4 декабря были задержаны два украинца за содействие нелегальным мигрантам. Перед этим польские правоохранители задержали троих украинцев, которые помогали мигрантам незаконно пересечь границу.

Как известно, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогала мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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