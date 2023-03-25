Помогали мужчинам выехать за границу: в Черновцах разоблачили правоохранителя и работника военкомата

Госбюро расследований сообщило о подозрениях работнику правоохранительного органа из Черновцов, организовавшего нелегальную схему выезда военнообязанных за границу, а также и работнику Черновицкого районного военкомата.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Схему для мужчин-уклонистов придумал правоохранитель. Он искал военнообязанных и предлагал клиентам получить справку об отсрочке от мобилизации. Стоимость услуги составила около трех тысяч долларов.

Кроме того, милиция привлекла к схеме работника военкомата. Он рассказывал, к каким частным врачам следует обратиться и на какие проблемы со здоровьем пожаловаться, чтобы получить нужные результаты. После этого работник военкомата передавал документы военно-врачебной комиссии. Там просил не назначать дополнительные обследования у врачей и предоставить отсрочку от мобилизации.

ДБР задержал бизнесмена во время получения правоохранителем денег. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Также ДБР сообщило о подозрении работнику военкомата. Оба злоумышленника могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, пограничники Львовщины разоблачили организаторов схемы по незаконному выезду за границу ухилянцев, которую замаскировали под предприятие для осуществления международных грузовых перевозок. Свои услуги дельцы оценивали от 1 000 долларов США в зависимости от срока пребывания за границей.

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