Помогали оккупантам: в Луганской области в госизмене обвинили руководителей поселковой администрации

В условиях военного положения представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора.

Прокуратура Луганщины начала расследование факта госизмены руководителей поселковой военно-гражданской администрации в Луганской области.

Об этом сообщают на сайте прокуратуры.

Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации и двух его заместителей по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).



Установлено, что они умышленно поступили и продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. В условиях военного положения представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: