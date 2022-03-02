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Помогали оккупантам: в Луганской области в госизмене обвинили руководителей поселковой администрации

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В условиях военного положения представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора.

Прокуратура Луганщины начала расследование факта госизмены руководителей поселковой военно-гражданской администрации в Луганской области.

Об этом сообщают на сайте прокуратуры.

Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации и двух его заместителей по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Установлено, что они умышленно поступили и продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. В условиях военного положения представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

  • В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
  • Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

  • самолетов – 29 ед,
  • вертолетов – 29 ед,
  • танков ‒ 198,
  • ББМ/APV – 846,
  • артиллерийских систем – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО — 24,
  • цистерн из ГСМ-60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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