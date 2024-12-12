Помогали "откосить" от мобилизации за 10 тыс. долл: на Прикарпатье задержали двух врачей

Двое медиков организовали схему выдачи фиктивных медицинских справок, позволявших мужчинам избежать мобилизации.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В Ивано-Франковской области двое врачей – отец и сын, работая в областной клинической и районной больницах, организовали коррупционную схему. Они за деньги помогали военнообязанным получать фиктивную III группу инвалидности для уклонения от мобилизации.

Врачи не только выдавали поддельные документы, но и организовывали "лечение", оформляя мужчин в стационары, готовя фальшивые медицинские заключения и консультации по манипуляциям на медицинских комиссиях. Стоимость поддельной справки составила 500 долларов, а полная услуга – 10 тысяч долларов.

58-летний врач был задержан при передаче согласованной суммы денег непосредственно из рук в руки. Его сына, также причастного к схеме, задержали отдельно. Оба находятся под стражей.

Во время обысков в их квартирах было найдено более 45 тысяч долларов, 230 тысяч гривен, 660 евро, а также поддельные документы и мобильные телефоны.

"Продолжаются проверки по возможному участию в схеме других лиц, в том числе работников бюро медико-социальной экспертизы", — говорится в сообщении.

Напомним, на границе с Польшей пограничники обнаружили псевдосупружескою пару.

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