Помогали "теневому флоту" РФ: СБУ задержала чиновников украинского холдинга

Чиновники холдинга участвовали в строительстве в Ростовской области РФ припортового завода по производству сжиженного газа.

СБУ разоблачила менеджмент украинского холдинга и их сообщников, которые помогали России обходить санкции на экспорт энергоносителей.

Об этом говорится в заявлении СБУ в Сети.

По материалам дела, чиновники холдинга в течение 2023-2024 годов принимали участие в строительстве в Ростовской области РФ припортового завода по производству сжиженного газа. Произведенная там продукция загружалась на танкеры российского "теневого флота" и тайно продавалась в разных частях мира.

Отмечается, что большинство доходов от теневой торговли Россия направляла на финансирование войны против Украины.

По этому делу СБУ в Киевской области задержала разработчика оборудования и инженера-проектировщика украинского холдинга, участвовавших в строительстве завода для РФ. Оба фигуранта разрабатывали всю проектную документацию предприятия и его технологических мощностей.

Украинские чиновники отправляли готовые разработки российским заказчикам через находящегося на оккупированной части Донецкой области совладельца холдинга. Совладелец украинского холдинга также владеет пятью компаниями в городе Шахты Ростовской области, поставляющими оборудование на АЗС корпораций "Газпром" и "Лукойл".

В Полтавской области был задержан его сообщник, у когорого есть собственная сеть АЗС на оккупированной территории на востоке Украины и которая заправляет военную технику российской армии.

Следователи сообщили трем задержанным о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также по статье о пособничестве государству-агрессору заочно квалифицированы преступления совладельца украинского холдинга и директора сети АЗС, которые находятся за пределами подконтрольной Украине территории. Досудебное расследование продолжается.

СБУ разоблачила чиновников украинского холдинга и сообщников, помогавших "теневому флоту" РФ/Фото: СБУ

СБУ разоблачила чиновников украинского холдинга и сообщников, помогавших "теневому флоту" РФ/Фото: СБУ

СБУ разоблачила чиновников украинского холдинга и сообщников, помогавших "теневому флоту" РФ/Фото: СБУ

СБУ разоблачила чиновников украинского холдинга и сообщников, помогавших "теневому флоту" РФ/Фото: СБУ

СБУ разоблачила чиновников украинского холдинга и сообщников, помогавших "теневому флоту" РФ/Фото: СБУ

К слову, недавно СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ России, которая собирала информацию о должностных лицах международных организаций и известных волонтерах в Киеве, Днепре и Одессе.

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