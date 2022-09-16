Помогали ухилянтам уехать за границу: как трое "бизнесменов" переправляли украинцев за границу

Украинские уклоняющиеся не прекращают искать возможности, как покинуть пределы страны во время военного положения.

Правоохранители разоблачили каналы переправки военнообязанных через государственную границу во Львовской, Николаевской и Одесской областях. Прокуратура сообщила о подозрении трем лицам, организовавшим "бизнес".

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что жители Николаевской и Одесской областей наладили схему нелегальной миграции за границу военнообязанных мужчин. Необходимые документы они производили за четыре тысячи долларов.

Ухилянта из Одесской области правоохранители задержали "на горячем" в Черноморске. Тогда он получил вторую часть средств – 3,5 тыс. долларов, а также передавал "заказчику" документы для пересечения границы.

Во Львовской области схему пересечения границы разработал член общественной организации вместе с сообщником. Мужчины призывного возраста могли ехать в Польшу как волонтеры. Изготовление всех документов, предоставляющих право перевозить гуманитарные грузы, обошлось в 10 тыс. долларов. Кроме того, "бизнесмены" обеспечивали включение в электронную базу данных "Путь".

Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители задержали жителя Львовщины после получения последней части оговоренной суммы – 5 тыс. долларов.

Как сообщалось, во Львове директор благотворительной организации помогал уклончанам уезжать за границу. За свои услуги подозреваемый потребовал 2 тыс. долларов.

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