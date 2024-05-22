Помогали уклонистам: задержана банда, деятельность которой координировали "воры в законе" (фото)

Между группировками были распределены сферы влияния в преступной среде.

Правоохранители задержали лидеров и участников банд, деятельность которых координировали "воры в законе" из трех уголовных кланов. Лидеры группировки распространяли свое преступное влияние на территорию Сумской, Черниговской, Киевской областей и Киева.

Об этом сообщила Нацполиция.

Правоохранители, в частности, задокументировали проведение в Киеве "сходок", на которых фигуранты решали вопрос о перераспределении сфер преступного влияния. А именно – контроль за группами, занимающимися незаконной переправкой лиц через границу.

По данным следствия, между группировками были распределены сферы влияния в преступной среде и определен порядок финансовых поступлений. Незаконно добытые деньги использовали для наполнения "общака" и обеспечения разными благами осужденных приспешников в местах лишения свободы.

Полиция задержала лидеров и участников банд, действовавших на территории нескольких городов Украины / Фото: Национальная полиция Украины

"Для перераспределения сфер влияния они организовали проведение нескольких таких "сходок". На преступные собрания, кроме заинтересованных сторон, пригласили в качестве "третейских судей" лидера еще одной преступной группировки — доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу Куцу, криминального авторитета, а также в режиме онлайн присоединился "вор в законе" по прозвищу Лавас-огли Батумский", - говорится в сообщении.

При его участии преступники приняли решение о контроле группировками нелегальных схем переправки граждан через государственную границу. Также определили процент от общей суммы полученных средств.

Полиция задержала лидеров и участников банд, действовавших на территории нескольких городов Украины / Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители провели спецоперацию на территории Киева, Сумской, Черниговской и Киевской областей. По ее результатам задержали "уголовный авторитет", двух лидеров преступных групп и двух их участников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Фигурантам при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры следователи сообщили о подозрении. В зависимости от участия в преступной деятельности их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255-2 (организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (ступени) Уголовного кодекса Украины. Еще одному участнику преступной группы по ч. 3 статьи 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков полицейские изъяли 70 000 долларов, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, органов государственной власти и медиа с признаками подделки, мобильные телефоны, банковские карты, наборы отмычек, автомобили и т.д.

Полиция задержала лидеров и участников банд, действовавших на территории нескольких городов Украины / Фото: Национальная полиция Украины

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям, которое может угрожать фигурантам – до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в полиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов и скольких уже доставили в ТЦК.

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