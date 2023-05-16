Помогают врагу: соцсети возмущены блоггерами, которые демонстрируют в Сети видео работы ПВО

Они призывают СБУ разобраться в ситуации.
В ночь на 16 мая значительное количество блогеров выложили в Интернет фото и видео полетов ракет на Киев и работы ПВО.
Юзеры возмущены такой ситуацией и призывают украинские спецслужбы наказать тех, кто распространяет фото и видео. Мол, так блоггеры помогают врагу.
Особый резонанс вызвало в Instagram видео бывшей жены осужденного за поставку кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого Инны Вороновой. На видео видна работа ПВО. А количество подписчиков блоггера достигает 117 тысяч. Позже соответствующее видео женщина удалила.
Правда, оно уже успело разлететься по социальным сетям. В общей сложности пользователи насчитали около 50 человек, которые, несмотря на предупреждение, выложили фотографии и распространяли видео работы ПВО в социальные сети.
Также возмущение вызвало и то, что в Украине все еще работают камеры с онлайн-трансляцией на Youtube. Соответственно, информацию из них можно воспользоваться для охоты на украинское ПВО.
Интересно, что после отражения ракетной атаки и распространения видео, в воздухе появились вражеские дроны ив Киеве и столице снова была объявлена воздушная тревога.
"Большая благодарность всем блоггерам", — иронизируют пользователи социальных сетей.
Также видео с работой ПВО появилось и в российских пабликах.
Напомним, что южнее Борисполя силы ПВО работают по вражеским беспилотникам.
Ранее обломки ракеты повредили в Дарницком районе столицы.
Заметим, что на территорию зоопарка в Киеве рухнули обломки ракеты.
К тому же в Соломенском районе Киева в результате падения ракеты вспыхнуло несколько авто.
Также с неба могут падать обломки ракет, но не стоит собирать их в качестве сувениров.
Напомним, что в Черкасской области были слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.
Также в Херсонской области прозвучали взрывы.
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