Помогают врагу: соцсети возмущены блоггерами, которые демонстрируют в Сети видео работы ПВО

В ночь на 16 мая значительное количество блогеров выложили в Интернет фото и видео полетов ракет на Киев и работы ПВО.

Юзеры возмущены такой ситуацией и призывают украинские спецслужбы наказать тех, кто распространяет фото и видео. Мол, так блоггеры помогают врагу.

Особый резонанс вызвало в Instagram видео бывшей жены осужденного за поставку кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого Инны Вороновой. На видео видна работа ПВО. А количество подписчиков блоггера достигает 117 тысяч. Позже соответствующее видео женщина удалила.

Скандальная блоггерша распространила видео работы ПВО / Фото: из соцсетей

Правда, оно уже успело разлететься по социальным сетям. В общей сложности пользователи насчитали около 50 человек, которые, несмотря на предупреждение, выложили фотографии и распространяли видео работы ПВО в социальные сети.

Также возмущение вызвало и то, что в Украине все еще работают камеры с онлайн-трансляцией на Youtube. Соответственно, информацию из них можно воспользоваться для охоты на украинское ПВО.

В Интернете можно увидеть работу украинского ПВО

Интересно, что после отражения ракетной атаки и распространения видео, в воздухе появились вражеские дроны ив Киеве и столице снова была объявлена воздушная тревога.

"Большая благодарность всем блоггерам", — иронизируют пользователи социальных сетей.

Также видео с работой ПВО появилось и в российских пабликах.

Напомним, что южнее Борисполя силы ПВО работают по вражеским беспилотникам.

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Ранее обломки ракеты повредили в Дарницком районе столицы.

Заметим, что на территорию зоопарка в Киеве рухнули обломки ракеты.

К тому же в Соломенском районе Киева в результате падения ракеты вспыхнуло несколько авто.

Также с неба могут падать обломки ракет, но не стоит собирать их в качестве сувениров.

Напомним, что в Черкасской области были слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.