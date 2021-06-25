"Помогите, моя девушка наглоталась таблеток": в Запорожье копы спасли горожанку от самоубийства (видео)

"Помогите, моя девушка наглоталась таблеток": в Запорожье копы спасли горожанку от самоубийства (видео)

Девушка выпила лекарства и замкнулась в квартире.

В Запорожье патрульные спасли девушку, которая решила свести счеты с жизнью. Горожанка наглоталась таблеток и закрылась в квартире.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

Вчера, 24 июня, патрульных поступил вызов от парня, который сообщил, что его девушка пытается свести счеты с жизнью.

"Моя девушка наглоталась таблеток, чтобы покончить с собой. Дверь не открывает. Помогите", — умолял заявитель.



Когда инспекторы прибыли на место, к ним подбежал взволнованный мужчина. Он рассказал, что его девушка выпила большое количество лекарств и закрылась в доме изнутри. Патрульные вызвали скорую.

Далее сотрудники полиции сняли защитную решетку на окне, чтобы попасть в комнату. Сам заявитель разбил окно и поранил ногу. Патрульные наложили ему жгут, чтобы остановить кровотечение, и вызвали еще одну бригаду медиков.

После этого патрульные попали внутрь. Обоих граждан передали медикам.

Напомним, что столичные патрульные спасли 17-летнего парня, который пытался совершить самоубийство.

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