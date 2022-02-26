Помогите остановить войну России против Украины: Владимир Кличко обратился к демократическому миру

Весь мир, всеми возможными способами, должен сосредоточить свои усилия на том, чтобы эта война прекратилась, сказал он.

Известный боксер Владимир Кличко обратился к демократическому миру с призывом немедленно помочь остановить войну России против Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

"Остановите войну, которую начала Россия!" — обратился на английском языке Кличко.



"Друзья, распространяйте среди ваших англоязычных знакомых. Весь мир – всеми возможными способами – должен сосредоточить свои усилия на том, чтобы эта война прекратилась!", – попросил Владимир Кличко.