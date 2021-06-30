"Помогите, у ребенка высокая температура": в Николаеве копы экстренно сопроводили мальчика в больницу

"Помогите, у ребенка высокая температура": в Николаеве копы экстренно сопроводили мальчика в больницу

Отец ребенка обратился к полицейским.

В Николаеве отец ребенка подбежал к полицейскому авто и попросил копов о помощи. Мужчина просил помочь им быстро добраться до больницы.

Как сообщает прессслужба полиции Николаевской области, 6-летний мальчик имел проблемы с дыханием и возникли осложнения.

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Правоохранители оперативно сопроводили авто с ребенком в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Напомним, под Николаевом копы экстренно сопроводили 3-летнего ребенка в больницу. Мальчика укусила собака и он истекал кровью.

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