"Помогите Украине заставить Путина потерпеть неудачу, и вы предотвратите большую войну": Кулеба обратился к партнерам

Партнеры должны применить еще больше санкции против России и изолировать ее полностью.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обратился к международным партнерам с призывом помочь Украине в борьбе против России.
Он подчеркнул, что мировые страны должны применить еще больше санкции против России и изолировать ее полностью.
Об этом он написал в Twitter.
"Тем, кто за границей боится быть «втянутым в Третью мировую войну». Украина успешно сопротивляется. Нам нужно, чтобы вы помогли нам бороться. Обеспечьте нас всем необходимым оружием. Примените больше санкций к России и полностью ее изолируйте. Помогите Украине заставить Путина потерпеть неудачу, и вы предотвратите большую войну", — написал он.
Тем, кто за границей боится, что их «втянут в Третью мировую войну». Украина успешно сопротивляется. Нам нужно, чтобы вы помогли нам сражаться. Обеспечьте нас всем нужным орудием. Применить больше санкций к России и полностью ее изолировать. Помогите Украине заставить Путина потерпеть неудачу, и вы предотвратите большую войну.- Дмитрий Кулеба (@DmytroKuleba) 14 марта 2022 г.