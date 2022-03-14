"Помогите Украине заставить Путина потерпеть неудачу, и вы предотвратите большую войну": Кулеба обратился к партнерам

Партнеры должны применить еще больше санкции против России и изолировать ее полностью.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обратился к международным партнерам с призывом помочь Украине в борьбе против России.

Он подчеркнул, что мировые страны должны применить еще больше санкции против России и изолировать ее полностью.

Об этом он написал в Twitter.

"Тем, кто за границей боится быть «втянутым в Третью мировую войну». Украина успешно сопротивляется. Нам нужно, чтобы вы помогли нам бороться. Обеспечьте нас всем необходимым оружием. Примените больше санкций к России и полностью ее изолируйте. Помогите Украине заставить Путина потерпеть неудачу, и вы предотвратите большую войну", — написал он.