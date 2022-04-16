"Помогите ВСУ защитить Луганщину и выгнать врага": Гайдай просит немедленно эвакуироваться

Ситуация в области обостряется.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в очередной раз обращается к жителям региона и просит не медлить с эвакуацией.

Об этом он сказал в своем видеообращении 16 апреля.

Он подчеркнул: "О Луганщине позаботятся ВСУ". По словам Гайдая, ситуация в области обостряется. Российские оккупанты не оставляют попыток захватить свободные города области, но несут потери.

Ситуация обостряется, Луганщина постоянно пылает от попаданий вражеского оружия, становится труднее пробиваться в населенные пункты, чтобы привезти помощь. Доступ уже осложнен, даже в Кременную. Отсчет начат, погода скоро изменится, уже не так много времени до, сакральной даты — 9 мая. Успейте поехать! Помогите ВСУ защитить Луганщину и выгнать врага", — подчеркнул руководитель ОВА.

Как сообщал глава Луганской области, по состоянию на 16 апреля российские войска готовы к наступлению на Донбассе. Наступление может начаться одновременно в Луганском и Донецком направлениях. Так, Попасная и Рубежное по уровню разрушений уже стали похожи на Мариуполь.

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