Помогла студентка «Университета Поплавского»: стали известны подробности ликвидации боевика «Гиви»

Террорист «Гиви» / © ТСН.ua

Бывший разведчик и полковник СБУ Роман Червинский поделился новыми подробностями спецоперации по ликвидации одного из самых известных главарей пророссийских боевиков «ДНР» Михаила Толстых по прозвищу «Гиви».

Об этом Роман Червинский рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам полковника СБУ, немаловажную роль в спецоперации сыграла студентка Киевского национального университета культуры и искусств.

Червинский рассказал, что девушка отправилась на временно оккупированную территорию Донбасса и познакомилась с боевиком. Впоследствии их общение переросло в романтические отношения, что позволило ей получить доступ к окружающим.

После этого, по словам эксразведчика, женщине удалось заложить взрывчатку в кабинете главаря боевиков.

Первой задачей для агента было установить место жительства террориста.

Червинский отметил, что после ликвидации главаря боевиков "Спарты" Моторолы, "Гиви" практически перестал покидать командный пункт и даже ночевал там.

Он постоянно проводил время в расположении, это было в Горловке, его помещение было под охраной, все совещания проводил внутри и спал в соседнем кабинете. Уезжал только тогда, когда вызвали в штаб. То есть, он очень боялся», — говорит эксразведчик.

Также Червинский сообщил, что после установления места нахождения боевика и расположения его окон рассматривался вариант ликвидации с соседней многоэтажки.

Однако при поиске квартиры для реализации этого плана, по его словам, произошла утечка информации.

«Об этом стало понятно уже после взрыва и ликвидации Гиви, когда в медиа стали появляться сообщения, которые якобы ликвидировали именно из соседнего дома», — пояснил Червинский.

Он также подчеркнул, что девушка действовала по патриотическим мотивам. По словам полковника СБУ, она выжила, и сейчас с ней все хорошо.

Михаил Толстых по прозвищу «Гиви» был одним из самых известных предводителей пророссийских боевиков группировки «ДНР» и командиром батальона «Сомали», действовавшего на временно оккупированной территории Донбасса. Он участвовал в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт, а также был известен показательными издевательствами над украинскими военнопленными.

Террорист "Гиви" был ликвидирован 8 февраля 2017 года в оккупированной Макеевке.

Ранее сообщалось, что в Московской области 25 апреля взорвался автомобиль с заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России Ярославом Москаликом .

