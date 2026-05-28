Помогла студентка «Университета Поплавского»: стали известны подробности ликвидации боевика «Гиви»
Девушка, помогавшая в спецоперации, действовала по патриотическим мотивам.
Бывший разведчик и полковник СБУ Роман Червинский поделился новыми подробностями спецоперации по ликвидации одного из самых известных главарей пророссийских боевиков «ДНР» Михаила Толстых по прозвищу «Гиви».
Об этом Роман Червинский рассказал в интервью "Украинской правде".
По словам полковника СБУ, немаловажную роль в спецоперации сыграла студентка Киевского национального университета культуры и искусств.
Червинский рассказал, что девушка отправилась на временно оккупированную территорию Донбасса и познакомилась с боевиком. Впоследствии их общение переросло в романтические отношения, что позволило ей получить доступ к окружающим.
После этого, по словам эксразведчика, женщине удалось заложить взрывчатку в кабинете главаря боевиков.
Первой задачей для агента было установить место жительства террориста.
Червинский отметил, что после ликвидации главаря боевиков "Спарты" Моторолы, "Гиви" практически перестал покидать командный пункт и даже ночевал там.
Он постоянно проводил время в расположении, это было в Горловке, его помещение было под охраной, все совещания проводил внутри и спал в соседнем кабинете. Уезжал только тогда, когда вызвали в штаб. То есть, он очень боялся», — говорит эксразведчик.
Также Червинский сообщил, что после установления места нахождения боевика и расположения его окон рассматривался вариант ликвидации с соседней многоэтажки.
Однако при поиске квартиры для реализации этого плана, по его словам, произошла утечка информации.
«Об этом стало понятно уже после взрыва и ликвидации Гиви, когда в медиа стали появляться сообщения, которые якобы ликвидировали именно из соседнего дома», — пояснил Червинский.
Он также подчеркнул, что девушка действовала по патриотическим мотивам. По словам полковника СБУ, она выжила, и сейчас с ней все хорошо.
Михаил Толстых по прозвищу «Гиви» был одним из самых известных предводителей пророссийских боевиков группировки «ДНР» и командиром батальона «Сомали», действовавшего на временно оккупированной территории Донбасса. Он участвовал в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт, а также был известен показательными издевательствами над украинскими военнопленными.
Террорист "Гиви" был ликвидирован 8 февраля 2017 года в оккупированной Макеевке.
