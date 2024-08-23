"Помогли" уклонисту за 25 тысяч долларов: в Днепре разоблачили адвоката и его помощницу

Злоумышленники обещали повлиять на сотрудников ТЦК и ВЛК, чтобы исключить клиента с воинского учета "по состоянию здоровья".

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о подозрении военнослужащему, который также является адвокатом, и его сообщнице в получении неправомерной выгоды и влиянии на принятие решения должностными лицами (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемые требовали и получили от военнообязанного сумму в размере 25 тысяч долларов. За эти деньги злоумышленники обещали своему знакомому "решить вопрос" и помочь ему избежать мобилизации. В частности, фигуранты планировали повлиять на сотрудников ТЦК и ВЛК, чтобы получить медицинское заключение о непригодности своего "клиента" к прохождению воинской службы и исключить его с воинского учета.

Также подозреваемый из-за своих связей в ТЦК и СП получил пустые бланки повесток, которые продал другим уклоняющимся за 45 тысяч гривен, чтобы они могли некоторое время избегать мобилизации с помощью поддельных документов.

В настоящее время подозреваемые задержаны. В ближайшее время суд должен избрать им меру пресечения.

Расследование дела продолжается. В частности, устанавливается возможная причастность к преступной схеме сотрудников ТЦК и СП.

Напомним, командир воинской части насчитал своим подчиненным почти 400 тысяч гривен зарплат и премий за строительство собственного дома и магазина. Предприимчивому командиру сообщено о подозрении по факту превышения власти и служебных полномочий.

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