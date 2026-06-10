Помогло фото на телефоне: на Прикарпатье разоблачили 65-летнего мужчину, совершавшего сексуальное насилие над детьми

На Прикарпатье арестовали 65-летнего мужчину за насилие над малолетними

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На Прикарпатье задержали 65-летнего мужчину, подозреваемого в длительном сексуальном насилии над детьми.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и полиции Прикарпатья.

По данным следствия, насилие длилось несколько лет. Начиная с 2022 года, житель Ивано-Франковска регулярно приезжал в одно из сел области, где имел дом для отдыха.

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Там он вошел в доверие к нескольким местным семьям, в которых воспитывались дети.

После этого под разными предлогами приглашал малолетних в свой дом, где совершал в их отношении сексуальное насилие.

Пока известно о двух пострадавших мальчиках. К моменту совершения преступлений им было 8 и 11 лет.

Разоблачить подозреваемого помогла фотография, сделанная одним из мальчиков, находясь в его доме. Снимок увидели взрослые и передали информацию стражам порядка.

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Мужчину задержали 6 июня. Ему инкриминируют сексуальное насилие, совершенное повторно в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, не связанных с проникновением в тело.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. По инкриминируемым статьям ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве злоумышленник купил у горе-матери за $100 пятилетнюю дочь и изнасиловал ее.

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