"Помогут только в одном": в Третьей штурмовой высказались о необходимости Украины в трудовых мигрантах

Завоз в Украину трудовых мигрантов из-за демографического кризиса и дефицита кадров — это угроза потерять страну.

Такое мнение высказал Максим Жорин "Мосе", экскомандир полка "Азов", подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр.

"Это все полная дичь. Мигранты помогут нам только в одном — потерять страну. А во время войны любые заявления на эту тему вообще звучат как: "Вы, украинцы, умирайте, а вместо вас привезут других, кто здесь будет работать", — добавил он.

По мнению Жорина, выступать за ввоз мигрантов в Украину могут только те, "для кого нация и страна абсолютно ничего не значат".

"Работать мы над возвращением домой украинцев, особенно молодежи, а не думать, как заменить свое население чужими национальностями. Тем более мы, как США, самолетами их потом никуда не вывезем", — сказал экскомандир полка "Азов", подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр.

Напомним, демограф Александр Гладун ранее ошарашил прогнозом Он рассказал о демографической ситуации в Украине и возможных путях выхода из кризиса. Что будет с рождаемостью, каким может быть соотношение мужчин и женщин после окончания войны и как можно продлить продолжительность жизни украинцев. Все детали – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

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