Помощь Чехии в поставках боеприпасов и беспощадных обстрелов Сумщины: главные новости ночи 19 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Сумской области прозвучало 214 взрывов Читать далее –>
- Турция готова к любой роли, чтобы способствовать переговорам между Украиной и Россией — Эрдоган Читать далее –>
- Американский беспилотник аварийно приземлился в Польше Читать далее –>
- Чехия стремится поскорее доставить Украине боеприпасы — Павел Читать далее –>
- В Шепетовке посмертная донорка подарила новую жизнь четырем людям Читать далее –>
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