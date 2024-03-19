Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Помощь Чехии в поставках боеприпасов и беспощадных обстрелов Сумщины: главные новости ночи 19 марта 2024 года

Помощь Чехии в поставках боеприпасов и беспощадных обстрелов Сумщины: главные новости ночи 19 марта 2024 года

Украине нужны боеприпасы / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Сумской области прозвучало 214 взрывов Читать далее –>
  • Турция готова к любой роли, чтобы способствовать переговорам между Украиной и Россией — Эрдоган Читать далее –>
  • Американский беспилотник аварийно приземлился в Польше Читать далее –>
  • Чехия стремится поскорее доставить Украине боеприпасы — Павел Читать далее –>
  • В Шепетовке посмертная донорка подарила новую жизнь четырем людям Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация