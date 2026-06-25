Помощь для «Сатори»: Василий Костюк поддержал пострадавших от российского удара спортсменов

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В ночь на 15 апреля российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе на Днепр. Значительные разрушения получили корпуса и общежития Национального технического университета «Днепровская политехника».

Среди девяти поврежденных корпусов оказался и спортивный, в котором занимаются питомцы клуба каратэ «Сатори». Клуб возглавляет известный мастер каратэ, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта «Днепровская политехника» Владимир Вилянский.

Взрывная волна от упавшего рядом со зданием дрона выбила окна, повредила стены и перекрытия. В настоящее время ведутся ремонтные работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению помещений.

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Как сообщает официальный сайт Украинской Федерации Карате, к поддержке днепровских спортсменов подключился спонсор УФК, предприниматель Василий Васильевич Костюк. При его содействии клубу «Сатори» передали новое татами, которое станет важной составляющей возобновления тренировочного процесса.

«Это очень большая и важная помощь для нас в это тяжелое время. Мы искренне благодарны господину Костюку за поддержку», — отметил сенсей Владимир Вилянский.

Пока работа клуба вынужденно приостановлена. В то же время, его руководство надеется, что к началу нового учебного года доджо удастся возобновить, а каратисты Днепра смогут вернуться к полноценным тренировкам и подготовке к новым стартам.

Напомним, ранее Василий Костюк поддержал детскую резервную сборную Украины по каратэ, получившей 13 медалей на Sofia Open 2026.

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За вклад в развитие и поддержку молодых спортсменов Украинская Федерация Карате присвоила ему черный пояс и третий дан.

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