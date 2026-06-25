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Помощь для «Сатори»: Василий Костюк поддержал пострадавших от российского удара спортсменов Актуально
Украинские спортсмены продолжают тренироваться и готовиться к соревнованиям на все вызовы полномасштабной войны. В то же время спортивная инфраструктура, как и вся страна, несет потери от российских атак.
В ночь на 15 апреля российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе на Днепр. Значительные разрушения получили корпуса и общежития Национального технического университета «Днепровская политехника».
Среди девяти поврежденных корпусов оказался и спортивный, в котором занимаются питомцы клуба каратэ «Сатори». Клуб возглавляет известный мастер каратэ, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта «Днепровская политехника» Владимир Вилянский.
Взрывная волна от упавшего рядом со зданием дрона выбила окна, повредила стены и перекрытия. В настоящее время ведутся ремонтные работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению помещений.
Как сообщает официальный сайт Украинской Федерации Карате, к поддержке днепровских спортсменов подключился спонсор УФК, предприниматель Василий Васильевич Костюк. При его содействии клубу «Сатори» передали новое татами, которое станет важной составляющей возобновления тренировочного процесса.
«Это очень большая и важная помощь для нас в это тяжелое время. Мы искренне благодарны господину Костюку за поддержку», — отметил сенсей Владимир Вилянский.
Пока работа клуба вынужденно приостановлена. В то же время, его руководство надеется, что к началу нового учебного года доджо удастся возобновить, а каратисты Днепра смогут вернуться к полноценным тренировкам и подготовке к новым стартам.
Напомним, ранее Василий Костюк поддержал детскую резервную сборную Украины по каратэ, получившей 13 медалей на Sofia Open 2026.
За вклад в развитие и поддержку молодых спортсменов Украинская Федерация Карате присвоила ему черный пояс и третий дан.