Помощь до родов и после: какие выплаты предлагает новый законопроект

Ребенок / © pixabay.com

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Кабинет Министров подал в Верховную Раду новый законопроект №13532, предусматривающий комплексную поддержку семей с детьми.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о финансовой помощи беременным женщинам и ухаживающим за ребенком до одного года. Правительство надеется, таким образом, не только поддержать молодые семьи, но и стимулировать рождаемость в Украине.

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Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, документ предусматривает новые денежные выплаты, в частности:

7 тысяч гривен ежемесячно — для беременных женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного страхования;

7 тысяч гривен ежемесячно — одному из родителей, опекуну, бабушке или дедушке, которые ухаживают за ребенком до 1 года;

финансовая помощь «Если» — для тех, кто возвращается на работу после достижения ребенком 1 года.

Законопроект также имеет целью обеспечить возможность совмещать профессиональную деятельность с воспитанием ребенка, что особенно актуально для молодых родителей. Окончательный размер выплат будет утвержден Кабинетом Министров при принятии документа.

Напомним, 7 июля Кабмин принял решение о запуске «Упаковка школьника» — выплате 5000 грн на приобретение всего необходимого для первоклассников, которые будут учиться в оффлайн-формате. Как родителям получить выплату, рассказала министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович.