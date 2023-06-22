Помощь Херсонщине: «Фармак» и БФ Семья Жебривских отправили обезболивающие, противовоспалительные и противогрибковые лекарственные средства

В первые дни трагедии в результате подрыва российскими террористами Каховской ГЭС фармацевтическая компания «Фармак» совместно с Благотворительным фондом Семьи Жебривских* отправили в Херсонскую область обезболивающие, противовоспалительные, противогрибковые и другие лекарственные средства, которые были срочно необходимы пострадавшим. Лекарство было направлено в Херсонскую областную инфекционную больницу имени Г. И. Горбачевского, а также в волонтерский штаб для раздачи населению.

Также закуплены и переданы 70 помп для откачки воды, 40 тепловых пушек для просушки домов и 200 комплектов постельного белья для пострадавших. В общей сложности оказана помощь на 2 млн грн.

«Наша цель – минимизировать последствия этой катастрофы для жителей Херсона. В первую очередь мы сосредоточились на обеспечении людей лекарствами, а на днях отправили помощь для восстановления уцелевшего жилья и быта», – отметила Станислава Плескач, директор Благотворительного фонда Семьи Жебривских.

*Благотворительный фонд Семьи Жебривских и компания «Фармак» являются частями деятельности семьи Жебривских и отвечают за благотворительную и бизнес-деятельность семьи.