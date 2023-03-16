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Помощь Канады, арест китайского миллиардера и "работа ПВО" в России: главные новости ночи 16 марта

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1386
Время на прочтение
1 мин
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Помощь Канады, арест китайского миллиардера и "работа ПВО" в России: главные новости ночи 16 марта

В Нью-Йорке арестовали китайского миллиардера / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 16 марта 2023 года:

  • Пролетела около тысячи километров: КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету Читать далее –>
  • В США паводок подтопил каньон: есть жертвы и пострадавшие Читать далее –>
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  • Незаконно присвоил 1 миллиард долларов: в Нью-Йорке арестовали китайского бизнесмена Читать далее –>
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Дата публикации
Просмотры
1386
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