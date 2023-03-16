Помощь Канады, арест китайского миллиардера и "работа ПВО" в России: главные новости ночи 16 марта

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 16 марта 2023 года:
- Пролетела около тысячи километров: КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету Читать далее –>
- В США паводок подтопил каньон: есть жертвы и пострадавшие Читать далее –>
- Прогремели взрывы недалеко от белгородской ТЭЦ: подробности инцидента (фото и видео) Читать далее –>
- Незаконно присвоил 1 миллиард долларов: в Нью-Йорке арестовали китайского бизнесмена Читать далее –>
- Танки для ВСУ: когда Канада отправит "леопардов" в Украину Читать далее –>
Читайте также: