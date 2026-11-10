Помощь колцентрам и наркокошпам U420: ОГП взялся за прокуроров после новостей о "Карфагене"

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Исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский издал приказ о служебном расследовании после новых откровений в резонансной операции «Карфаген». Проверка касается возможного содействия прокуроров возвращению изъятого имущества незаконных колцентров и сети наркошопов U420.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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Ковальский поручил провести служебное расследование по фактам, которые стали известны во время второго этапа операции «Карфаген».

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«Основанием стали материалы медиамониторинга, в частности публикации о возможном содействии неустановленных чиновников органов прокуратуры в возвращении имущества, изъятого в уголовных производствах по незаконной деятельности колцентров и сети U420», — говорится в сообщении ОГП.

В рамках расследования будет проверено возможное использование работниками прокуратуры служебных полномочий или статуса в собственных интересах. Также выяснят, могли ли они влиять на служебную деятельность других лиц или совершать другие неправомерные действия.

По итогам проверки, если для этого будут соответствующие основания, Офис генпрокурора примет решения в рамках своих полномочий.

В то же время отмечается, что сам факт начала служебного расследования не свидетельствует об уже установленной причастности кого-либо к правонарушению.

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Дело «Карфаген» — что известно о «крыше» колцентров и U420

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную преступную организацию, объединившую криминал и высокопоставленных чиновников правоохранительных органов — в частности СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. Группировка, организованная мужчиной по прозвищу «Криминал» совместно с лидером наркокартеля «Химпром» «Мексиканцем», создала систему «крыши» для нелегального бизнеса в Украине.

Под защитой такой «крыши» работала сеть из по меньшей мере 52 мошеннических колцентров, которые платили ежемесячную дань в криптовалюте (по 7000 дол. из каждого центра) правоохранителям за избежание обысков. Кроме того, группировка занималась наркоторговлей через сеть магазинов U420, производством фальшивых евро, а также заказными похищениями людей, пытками и вымогательством миллионов долларов, имея полный доступ к служебным базам данных и камерам наблюдения благодаря связям с людьми в погонах.

По версии следствия, чиновники СБУ, в частности генерал-майор на псевдо «Аким», обеспечивали группировке защиту на самом высоком уровне и помогали решать вопросы с судами, прокуратурой и полицией, получив за свои «услуги» миллионы USDT на криптокошельки.

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