Помощь не ослабевает: сколько украинских военных уже подготовила Франция

Так, около 5200 украинских военных уже прошли подготовку во Франции. В частности, 1600 из них обучались в Польше.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в своем твиттере.

"До конца года их будет около 7000", – утверждает он.

Известно, что украинские бойцы овладевают техникой, которую передала Франция в рамках военной помощи. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах SAMP/T, колесных танках AMX-10 RC, артустановках Caesar и т.д.

Украинских военных учат во Франции / Фото: Министерство обороны Франции

Напомним, вчера, 11 июля, во время саммита НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о предоставлении Украине дальнобойных ракет SCALP. Они значительно усилят ВСУ в ходе контрнаступления.

Впоследствии издание Reuters сообщило, что первые ракеты уже поступили в нашу страну. Предварительно общее количество вооружения достигнет 50 единиц.

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