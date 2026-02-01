- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 1 мин
Помощь от поляков и риск повторения масштабного блекаута: главные новости ночи 1 февраля 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 февраля 2026 года:
Теплый суп для Киева: поляки везут тысячу литров горячего журека (фото)
В Польше отельер «наказал» антиукраинских политиков, передав их деньги Украине
РФ наращивает войска и продвигается в сторону лесов под Сумами — что значит для обороны
Массовые отключения света могут повторяться — энергетический эксперт объяснил причину
Российские военные скрылись в трубе, но их достали дроны ВСУ (видео)