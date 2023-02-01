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Помощь от США, протесты во Франции и поддержка Британии: главные новости ночи 1 февраля

Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Помощь от США, протесты во Франции и поддержка Британии: главные новости ночи 1 февраля

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 1 февраля:

  • США могут объявить о новом пакете помощи Украине уже на этой неделе Читать далее –>

  • В Минобороны Франции назвали три критерия для отправки истребителей в Украину Читать далее –>

  • Число погибших в результате теракта в Пакистане возросло до 100 человек Читать далее –>

  • Во Франции более 1 млн человек протестовали против повышения пенсионного возраста Читать далее –>
  • Великобритания призывает международное сообщество усилить поддержку Украины Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1729
Поделиться:
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