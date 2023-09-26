Помощь от США Украине может замедлиться и ночная атака дронами: главные новости ночи 26 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 26 сентября 2023:
- В Госдепе заявили, что "шатдаун" может повлиять на помощь Украине Читать далее –>
- "За сутки на Таврическом направлении потери врага составили 176 человек — Тарнавский Читать дальше –>
- В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики и БПЛА Читать далее –>
- Немцы понимают, что могли оказаться на месте украинцев, поэтому готовы помогать дальше — Бербок Читать далее –>
- Украина сохраняет двухпартийную поддержку в Конгрессе США — Кулеба Читать далее –>
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