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Помощь от США Украине может замедлиться и ночная атака дронами: главные новости ночи 26 сентября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2800
Время на прочтение
1 мин
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Помощь от США Украине может замедлиться и ночная атака дронами: главные новости ночи 26 сентября 2023 года

Соединенные Штаты Америки / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 26 сентября 2023:

  • В Госдепе заявили, что "шатдаун" может повлиять на помощь Украине Читать далее –>
  • "За сутки на Таврическом направлении потери врага составили 176 человек — Тарнавский Читать дальше –>
  • В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики и БПЛА Читать далее –>
  • Немцы понимают, что могли оказаться на месте украинцев, поэтому готовы помогать дальше — Бербок Читать далее –>
  • Украина сохраняет двухпартийную поддержку в Конгрессе США — Кулеба Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2800
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