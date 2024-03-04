Помощь пострадавшим в Одессе, боеприпасы и зерновой коридор: Зеленский провел селектор

Президент Украины провел ежедневный селектор. Речь шла, в частности, о ликвидации последствий обстрелов Одессы и Каховского, поставках оружия и аудите ВСУ.

Об этом писал украинский лидер Владимир Зеленский.

Как заметил Зеленский, он получил последнюю информацию о спасательной операции в Одессе, где завершен разбор завалов.

"Теперь важно, чтобы люди как можно быстрее получили всю должную помощь, в том числе и новое жилье вместо утраченного. Дал поручение главе ОВА взять это на контроль", — отметил главнокомандующий.

Кроме того, продолжается ликвидация последствий обстрела Курахово, где российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу.

"Там, к счастью, без жертв, но много раненых. Людям также оказывают всю необходимую помощь", – пишет президент.

Также Зеленский заслушал министра и представителей Минобороны по фактическим поступлениям оружия и боеприпасов, а также запланированным поступлениям в марте. Выслушал доклад Главкома по оперативной обстановке на основных направлениях, аудиту Вооруженных Сил, ротации бригад и кадровым решениям в их пределах. Отчитались также разведки, СБУ и МВД.

"Зерновой коридор" продолжает демонстрировать хорошую динамику — приближаемся к отметке в 30 миллионов тонн грузов, из них только за февраль экспортировали более 8 миллионов тонн. Продолжаем развивать и альтернативные маршруты: по Дунаю и через Молдову", — резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский обратился к миру: "Цель Путина – уничтожить Украину, а затем вас".

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